Formazioni Juventus-Empoli, chi gioca e le ultime su Danilo, Yildiz, Baldanzi e Cambiaghi

I bianconeri di Allegri ospitano gli azzurri di Nicola: ambizioni Scudetto da una parte e salvezza dall'altra. Le scelte dei tecnici.

Vero, la Juventus ha un "+1" alla casella non solo dei punti in classifica, ma anche delle partite giocate rispetto all'Inter, ma alla vigilia della settimana del Derby d'Italia vuole blindare il primo posto per presentarsi al meglio alla sfida contro i nerazzurri.

Di fronte avrà un Empoli che ha rialzato la testa con Davide Nicola: l'uomo dei miracoli che, adesso, spera in un'altra incredibile salvezza.

All'Allianz Stadium va in scena, dunque, una sorta di gara "testacoda": la prima contro la penultima, proprio nel momento cruciale della stagione in Serie A.

L'articolo prosegue qui sotto

Le scelte di formazione di Allegri e Nicola per Juventus-Empoli.