Formazioni Juventus-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Gatti, Kalulu, Yildiz, Koopmeiners, Kolo Muani, Vlahovic, De Ketelaere, Pasalic e Retegui

Juventus vs Atalanta

Posticipo con vista Scudetto all'Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta: le scelte di Thiago Motta e Gasperini.

Chi si ferma è perduto nel posticipo che va in scena domenica sera all'Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta.

Entrambe le squadre, dopo l'allungo dell'Inter in vetta, sono obbligate a vincere per continuare a cullare sogni tricolori ma anche per consolidare il proprio piazzamento Champions.

I bianconeri sono reduci da quattro vittorie consecutive in campionato e vogliono continuare la striscia positiva che gli ha permesso di avvicinarsi alle prime, passaggio a vuoto invece per la Dea che nell'ultimo turno ha pareggiato 0-0 in casa contro il Venezia.

Ma chi gioca titolare Juventus-Atalanta? Le formazioni di Thiago Motta e Gasperini per il posticipo.