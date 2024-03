Formazioni Inter-Genoa: chi gioca e le ultime su Carlos Augusto, Calhanoglu, Sanchez e Thuram

L'Inter ospita il Genoa per allungare definitivamente in vetta alla classifica: le scelte di Simone Inzaghi e Alberto Gilardino.

San Siro accende i riflettori su quella che potrebbe essere la partita che sancisce il definitivo strappo in vetta alla Serie A: l'Inter ospita il Genoa nel posticipo della ventisettesima giornata.

Un match che, se portato a casa con una vittoria, vorrebbe dire per i nerazzurri di Simone Inzaghi "allungo in testa", con un +15 che, in virtù della sconfitta della Juventus contro il Napoli, saprebbe di "scatto verso lo Scudetto".

Per i rossoblù, invece, un'eventuale vittoria porterebbe punti pesantissimi in chiave salvezza, visti i risultati del weekend.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma chi gioca in Inter-Genoa? Le formazioni scelte da Inzaghi e Gilardino.