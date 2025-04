Formazioni Inter-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Acerbi, Dimarco, Frattesi, Thuram, Arnautovic, Viola e Luvumbo

Inter vs Cagliari

L'Inter ospita a San Siro il Cagliari nella sfida valida per la 32° giornata di Serie A: le scelte di formazione di Inzaghi e Nicola.

Dopo il successo all’Allianz Arena di Monaco e in attesa della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma mercoledì, l’Inter ospita a San Siro il Cagliari nella 32ª giornata di Serie A.

I nerazzuri vogliono riscattare il pari conquistato nell’ultimo turno contro il Parma e mettere pressione al Napoli, impegnato lunedì sera al Maradona contro l’Empoli.

Dall’altra parte, il Cagliari che è reduce da quattro punti in due partite, un bottino che ha permesso alla squada sarda di allungare sulla zona retrocessione.

Di seguito le scelte di formazione di Inzaghi e Nicola per la sfida in programma al Meazza in San Siro alle ore 18:00.