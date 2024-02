Inter contro Atalanta nel recupero della 21esima giornata: tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Inzaghi e Gasperini.

L'Inter ospita l'Atalanta a San Siro nel match valevole per il recupero del 21° turno di Serie A, precedentemente rinviato a causa della Supercoppa che la capolista ha dovuto disputare a gennaio in Arabia Saudita.

La squadra di Simone Inzaghi cerca i tre punti per dare lo strappo decisivo in chiave Scudetto: in caso di vittoria, la Beneamata, infatti, volerebbe a +12 sulla Juventus a dodici giornate dal termine del campionato.

Match importante anche per la Dea che, in caso di colpaccio al Meazza, effettuerebbe il controsorpasso al Bologna al quarto posto, proprio a pochi giorni dallo scontro diretto che si disputerà domenica a Bergamo.

Di seguito tutte le ultime novità sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini.