Formazioni Fiorentina-Panathinaikos: chi gioca titolare e le ultime su Fagioli, Kean, Beltran e Gudmundsson

Fiorentina vs Panathinaikos

Fiorentina e Panathinaikos si affrontano nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League: tutti gli aggiornamenti sulle formazioni.

Un solo imperativo per la Fiorentina: vincere. La viola ospita il Panathinaikos al 'Franchi' per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League.

La viola, sconfitta 2-1 in Grecia, può solo vincere per centrare la qualificazione ai quarti: un successo con almeno due goal di scarto varrebbe il pass, mentre in caso di vittoria di misura si procederebbe con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Di seguito tutti gli aggiornamenti e le ultime sulle scelte di formazione di Raffaele Palladino e Rui Vitoria.