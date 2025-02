Formazioni Fiorentina-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Beltran, Zaniolo, Fagioli, Pongracic, Comuzzo, Berisha e Rafia

Fiorentina vs Lecce

La sfida tra Fiorentina e Lecce apre il programma della giornata numero 27 di Serie A: tutti gli aggiornamenti sulle scelte di Palladino e Giampaolo.

L'anticipo del venerdì tra Fiorentina e Lecce apre ufficialmente il programma della 27esima giornata di Serie A.

La viola è chiamata ad invertire un preoccupante trend che, in campionato, la vede reduce da tre sconfitte consecutive, l'ultima delle quali maturata di fatto a tempo scaduto contro il Verona. Il club gigliato è ora sesto in classifica a meno sette dal quarto posto. Ultimo turno di Serie A negativo anche per il Lecce che, dopo tre pareggi di fila, è incappato nel ko casalingo contro l'Udinese: i salentini hanno 25 punti e viaggiano a +4 sulla zona retrocessione.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle ultime di formazione e sulle scelte di Raffaele Palladino e Marco Giampaolo.