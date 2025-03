Formazioni Feyenoord-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Sommer, Josep Martinez, Bastoni, Calhanoglu, Zielinski, Asllani, Carranza e Paixao

Feyenoord vs Inter

Inter in campo a Rotterdam contro il Feyenoord per l'andata degli ottavi di Champions League: le formazioni di Van Persie e Inzaghi.

Tocca all'Inter, unica italiana ancora in corsa per gli ottavi di finale della Champions League 2025.

I nerazzurri affrontano il Feyenoord, che ha già eliminato il Milan ai playoff, nella gara d'andata in programma a Rotterdam con ritorno a Milano tra sei giorni.

Ancora emergenza per Simone Inzaghi che deve rinunciare, tra gli altri, a Dimarco, Carlos Augusto, Zalewski e Darmian.

Ma chi gioca titolare Feyenoord-Inter? Le formazioni scelte da Van Persie e Inzaghi per l'andata degli ottavi di Champions League.