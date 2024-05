Formazioni Empoli-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Abraham, Azmoun e Cancellieri

Empoli e Roma a confronto nell'ultima giornata di Serie A: tutte le ultime sulle scelte di formazione di Nicola e De Rossi.

Empoli e Roma chiudono i rispettivi campionati in uno scontro diretto decisamente ricco di contenuti e significato.

I toscani terzultimi sono chiamati a vincere per sperare nella permanenza in Serie A. La Roma, già aritmeticamente sesta, attende notizie da Bergamo per capire quanto margini possano riaprirsi nell'ottica di una qualificazione alla prossima Champions League che sarebbe a dir poco clamorosa.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Davide Nicola e Daniele De Rossi.