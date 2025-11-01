Formazioni ufficiali Cremonese-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Kelly, Thuram, Vlahovic, Openda, Conceicao, Sanabria e Vardy

La prima di Luciano Spalletti è allo Zini. Ed è una partita importantissima per la Juventus, che in casa della Cremonese cercherà di non perdere nuovamente terreno dalle prime e di dare continuità al successo contro l'Udinese nel turno infrasettimanale.

Occhio però alla formazione di Davide Nicola, che fino a questo momento ha perso solamente in casa dell'Inter e che è reduce da un gran colpo esterno: quello in casa del Genoa, deciso da una doppietta di Federico Bonazzoli.

Gli ultimi due precedenti in Serie A tra Cremonese e Juventus risalgono alla stagione 2022/2023: in quella stagione i bianconeri si sono imposti sia allo Zini (1-0) che all'Allianz Stadium (2-0).

Chi gioca dunque Cremonese-Juventus? Le scelte di formazione di Nicola e Spalletti.