Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dusan Vlahovic Juventus Udinese 29102025Getty Images
Stefano Silvestri

Formazioni ufficiali Cremonese-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Kelly, Thuram, Vlahovic, Openda, Conceicao, Sanabria e Vardy

La Juventus accoglie Luciano Spalletti e prova a dare continuità alla vittoria contro l'Udinese: le scelte di formazione del tecnico toscano e di Davide Nicola.

Pubblicità

La prima di Luciano Spalletti è allo Zini. Ed è una partita importantissima per la Juventus, che in casa della Cremonese cercherà di non perdere nuovamente terreno dalle prime e di dare continuità al successo contro l'Udinese nel turno infrasettimanale.

Occhio però alla formazione di Davide Nicola, che fino a questo momento ha perso solamente in casa dell'Inter e che è reduce da un gran colpo esterno: quello in casa del Genoa, deciso da una doppietta di Federico Bonazzoli.

Gli ultimi due precedenti in Serie A tra Cremonese e Juventus risalgono alla stagione 2022/2023: in quella stagione i bianconeri si sono imposti sia allo Zini (1-0) che all'Allianz Stadium (2-0).

Chi gioca dunque Cremonese-Juventus? Le scelte di formazione di Nicola e Spalletti.


  • FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

    • Pubblicità

  • FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS

    JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Kostic; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; McKennie, Vlahovic, Openda

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI CREMONESE

    INFORTUNATI

    • Collocolo
    • Grassi
    • Moumbagna
    • Pezzella
    • Zerbin

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    INFORTUNATI

    • Bremer
    • Cabal
    • Kelly
    • Milik
    • Pinsoglio
    • Yildiz

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI