Probabili formazioni Celtic-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Dovbyk, Ferguson, Angelino, Wesley e Pisilli

La Roma torna a Glasgow dopo aver battuto i Rangers, questa volta per sfidare il Celtic: le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini per la gara di Europa League.

Di nuovo a Glasgow. Dopo aver battuto i Rangers, la Roma torna nella Capitale scozzese: ma questa volta lo fa per sfidare il Celtic in uno di quegli scherzi proposti dal calendario dell'Europa League al momento del sorteggio.

Si gioca per la sesta giornata della Fase Campionato della competizione, percorso che la Roma ha raddrizzato grazie alle recenti vittorie: quella contro i Rangers, appunto, ma anche quella contro il Midtjylland di un paio di settimane fa.

Il Celtic ha un paio di punti in meno rispetto alla formazione giallorossa, 7 contro 9: gli scozzesi hanno vinto due partite, ne hanno pareggiata una e perse due.

Chi gioca Celtic-Roma? Le formazioni scelte da Gian Piero Gasperini e da Wilfried Nancy, allenatore della formazione biancoverde.

  • PROBABILE FORMAZIONE CELTIC

    CELTIC (3-4-2-1): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Nygren, Hatate; Maeda. All. Nancy

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Gasperini può dare spazio a diverse seconde linee, come Ghilardi, che contende a Hermoso un posto in difesa. Dovbyk non è stato convocato, Wesley sì e giocherà a sinistra: dalla parte opposta Celik, che nel weekend contro il Como non ci sarà causa squalifica. Dybala può fare il falso nove sostenuto da Pellegrini e Soulé: è in vantaggio su Ferguson. In mezzo al campo pronti El Aynaoui e Pisilli, con Cristante e Koné verso la panchina.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Soule, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

  • INDISPONIBILI ROMA

    INFORTUNATI

    • Dovbyk

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • DOVE VEDERE CELTIC-ROMA IN TV E STREAMING

    La gara tra Celtic e Roma sarà visibile in diretta tv su Sky e in diretta streaming su NOW, in entrambi i casi in esclusiva. Non ci sarà dunque la diretta in chiaro su TV8, dove verrà trasmessa Basilea-Aston Villa.

    Per quanto riguarda i canali Sky, sono due le possibilità per vedere la partita della formazione di Gasperini: Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

    La gara verrà inserita anche all'interno della classica Diretta Gol con i rimbalzi di linea tra i vari campi collegati, in questo caso sul canale numero 251 di Sky.

