Probabili formazioni Celtic-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Dovbyk, Ferguson, Angelino, Wesley e Pisilli

Gasperini può dare spazio a diverse seconde linee, come Ghilardi, che contende a Hermoso un posto in difesa. Dovbyk non è stato convocato, Wesley sì e giocherà a sinistra: dalla parte opposta Celik, che nel weekend contro il Como non ci sarà causa squalifica. Dybala può fare il falso nove sostenuto da Pellegrini e Soulé: è in vantaggio su Ferguson. In mezzo al campo pronti El Aynaoui e Pisilli, con Cristante e Koné verso la panchina.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Soule, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini