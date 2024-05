Formazioni Cagliari-Lecce, Empoli-Frosinone e Verona-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Lapadula, Niang, Soulé e Lazovic

Domenica decisiva per la volata salvezza, due scontri diretti a Cagliari ed Empoli mentre il Verona ospita la Fiorentina.

La sorprendente vittoria del Sassuolo contro l'Inter neo campione d'Italia infiamma ulteriormente la volata salvezza.

Gli emiliani, infatti, sono tornati in piena corsa, mentre oggi si giocano due scontri diretti nella zona bollente della classifica.

All'ora di pranzo scendono in campo Cagliari e Lecce, alle 15 invece tocca a Empoli-Frosinone.

Ed in contemporanea giocherà anche il Verona, impegnato in casa contro una Fiorentina che potrebbe essere distratta dal ritorno di giovedì prossimo in Conference League.