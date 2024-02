Formazioni Cagliari-Lazio, chi gioca: le ultime su Luvumbo, Lapadula, Immobile e Luis Alberto

Sfida delicata tra due squadre in cerca di punti per i rispettivi obiettivi: Cagliari-Lazio è il primo anticipo del sabato.

Vietato perdere per Cagliari e Lazio, impegnate sabato pomeriggio nell'anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A.

I sardi, attualmente terzultimi a pari punti col Verona (18), sono reduci da tre sconfitte consecutive tra cui il pesantissimo 4-0 subito la settimana scorsa contro l'altra squadra capitolina.

La Lazio non vince da metà gennaio, quando ha battuto 1-0 il Lecce in casa. Poi sono arrivate due sconfitte pesanti contro l'Inter in Supercoppa e l'Atalanta in campionato, in mezzo il deludente pareggio per 0-0 contro il Napoli all'Olimpico.

Ma chi giocherà Cagliari-Lazio? Le ultime sulle scelte di formazione di Ranieri e Sarri.