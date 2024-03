Formazioni Brighton-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Azmoun, Dybala, Baldanzi e Bove

I giallorossi volano in Inghilterra per blindare l'accesso ai quarti di finale: le scelte di De Rossi e De Zerbi per la sfida di Europa League.

Il 4-0 dell'Olimpico suona quasi come una sentenza. Dopo la netta vittoria dell'andata, la Roma deve blindare i quarti di finale di Europa League al Falmer Stadium, casa del Brighton di De Zebri, formazione spiccatamente offensiva e che sogna di riaprire il discorso qualificazione. A Roma non c'è praticamente mai stata partita, ma occhio ai guizzi dei Seagulls che nel weekend hanno vinto contro il Nottingham: se gli inglesi dovessero trovare uno o due goal di vantaggio, per i giallorossi la trasferta potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. L'articolo prosegue qui sotto Ma chi gioca Brighton-Roma? Andiamo a vedere le probabili formazioni di De Zerbi e De Rossi per gli ottavi di ritorno di Europa League.