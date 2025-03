Bologna vs Lazio

Le ultime sulle formazioni di Bologna-Lazio, match del Dall'Ara valido per la 29ª giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina.

Scontro Champions al Dall’Ara. Il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da tre successi di fila contro Milan, Cagliari e Verona, ospita la Lazio, che arriva alla sfida dopo l’1-1 contro il Viktoria Plzen, valso la qualificazione ai quarti di Europa league.

I biancocelesti vogliono mettere pressione alla Juventus, impegnata alle 18:00 al Franchi contro la Fiorentina e a +1 in classifica, ma se la devono vedere con gli emiliani, in serie positiva e a sole due lunghezze di ritardo in classifica, con ambizioni europee e la volontà di effettuare il sorpasso sui rivali di giornata proprio prima della sosta.

Chi gioca titolare Bologna-Lazio? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni: calcio d'inizio alle 15:00.