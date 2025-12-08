Formazioni Benfica-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Pavlidis, McTominay, Hojlund, Noa Lang, Politano e Lucca

Antonio Conte non recupera nessuno degli infortunati per la trasferta di Lisbona: il tecnico azzurro conferma così lo stesso undici che ha battuto la Juventus in campionato. A centrocampo spazio ancora a Elmas e McTominay, in avanti il tridente composto da David Neres, Hojlund e Noa Lang. Panchina per Politano e Lucca.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; David Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.