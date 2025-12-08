Formazioni Benfica-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Pavlidis, McTominay, Hojlund, Noa Lang, Politano e Lucca

Dopo il campionato ancora la Champions League. Il Napoli di Antonio Conte si prepara all’impegno europeo: quella di Lisbona contro il Benfica rappresenta una tappa importante per gli azzurri, chiamati a risalire la classifica
La squadra allenata da Conte è al 20esimo posto con 7 punti nel girone unico di Champions, ancora peggio il Benfica di José Mourinho, 30esimo con appena una vittoria in cinque incontri. Tre punti dunque che sono di grandissima importanza per entrambe le squadre.
Chi gioca titolare in Benfica-Napoli? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.