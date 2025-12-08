Pubblicità
SSC Napoli v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Formazioni Benfica-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Pavlidis, McTominay, Hojlund, Noa Lang, Politano e Lucca

Benfica e Napoli avversaria nella 6ª giornata del girone unico di Champions League: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

Dopo il campionato ancora la Champions League. Il Napoli di Antonio Conte si prepara all’impegno europeo: quella di Lisbona contro il Benfica rappresenta una tappa importante per gli azzurri, chiamati a risalire la classifica

La squadra allenata da Conte è al 20esimo posto con 7 punti nel girone unico di Champions, ancora peggio il Benfica di José Mourinho, 30esimo con appena una vittoria in cinque incontri. Tre punti dunque che sono di grandissima importanza per entrambe le squadre.

Chi gioca titolare in Benfica-Napoli? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE BENFICA

    Nessuna particolare novità attesa nelle scelte di formazione di Mourinho, che dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-2-3-1: in mezzo alla difesa Antonio Silva e Otamendi, a centrocampo il duo composto da Rios e Barrenechea. In avanti, trio di trequartisti con Aursnes, Barreiro e Sudakov che agiranno alle spalle dell’unica punta Pavlidis.

    BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho.

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Antonio Conte non recupera nessuno degli infortunati per la trasferta di Lisbona: il tecnico azzurro conferma così lo stesso undici che ha battuto la Juventus in campionato. A centrocampo spazio ancora a Elmas e McTominay, in avanti il tridente composto da David Neres, Hojlund e Noa Lang. Panchina per Politano e  Lucca.

    NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; David Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.

  • INDISPONIBILI BENFICA

    • Lukebakio
    • Araujo
    • Bruma

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    • Anguissa - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro febbraio 2026
    • De Bruyne - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro marzo 2026
    • Gilmour - Operato per pubalgia - Rientro inizio febbraio 2026
    • Gutierrez - Distorsione alla caviglia - Da valutare
    • Lobotka - Risentimento muscolare al tibiale posteriore - Rientro metà dicembre
    • Lukaku - Lesione di alto grado del retto femorale - Rientro metà dicembre
    • Meret - Frattura del secondo metatarso del piede destro - Rientro metà dicembre
