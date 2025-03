Formazioni Atalanta-Venezia: chi gioca titolare e le ultime su Lookman, De Ketelaere, Pasalic, Maldini e Samardzic

Atalanta vs Venezia

Atalanta e Venezia si affrontano nella giornata numero 27 del campionato di Serie A: le ultime sulle scelte di formazione di Gasperini e Di Francesco.

La Dea è obbligata a vincere per agganciare, almeno per qualche ora, la vetta della classifica in attesa di Napoli-Inter che, comunque vada, potrebbe avvicinare i nerazzurri alla testa della classifica. I lagunari, invece, cercano continuità di risultati dopo il prezioso pareggio del 'Penzo' contro la Lazio.

Di seguito tutti gli aggiornamenti e le ultime sulle formazioni scelte da Gian Piero Gasperini e Eusebio Di Francesco.