Folorunsho-Hermoso e il finale ad alta tensione diCagliari-Roma: insulti alla mamma e rissa sfiorata, cosa è successo e cosa si sono detti

Nel secondo tempo della sfida dell'Unipol Domus alta tensione tra il centrocampista del Cagliari e il difensore della Roma: prima gli epiteti rivolti alla madre dello spagnolo, poi il gesto antisportivo con l'ex Verona a terra.

Il Cagliari batte la Roma e conquista tre punti preziosissimi. Un successo pesante, deciso da alcuni episodi, tra cui l’espulsione di Celik, che consente alla squadra di Pisacane di spingere sull’acceleratore con più convinzione nel finale e ottenere i tra punti.

Nel finale concitato della sfida dell’Unipol Domus non è certamente passato inosservato il battibecco accesissimo tra Michael Folorunsho e Mario Hermoso al minuto 78’, dopo il calcio di rigore richiesto dai padroni di casa per un contatto tra Ghilardi e Palestra.

Un momento di alta tensione, ripreso dalle telecamere, che hanno immortalato ogni singolo gesto e soprattutto le parole pesanti volate tra il difensore spagnolo della Roma e il centrocampista del Cagliari.

  • COSA HA DETTO FOLORUNSHO A HERMOSO

    Mentre il Cagliari chiedeva il rigore all’arbitro Zufferli è scoppiato il parapiglia tra Folorunsho - già in precedenza protagonista in occasione dell’espulsione di Celik - ed Hermoso.

    L'ex centrocampista del Verona urla all'ex difensore dell'Atletico Madrid: "Tua madre fa i bo*****, quella tr*** di tua madre, tua madre fa i boc*****, quella put****".

    A dividere i due alcuni dei rispettivi compagni di squadre, prima del cartellino giallo estratto dall’arbitro nei confronti di entrambi.

    Parole, ma non solo: Folorunsho non si limita a rivolgere insulti nei confronti della madre di Mario Hermoso ma è esplicito con gesti eloquenti.

  • FINALE ACCESSO E ANCORA LORO

    Il duello tra Michael Folorunsho e Mario Hermoso si riaccende nel finale di Cagliari-Roma. Con il centrocampista romano a terra, il suo compagno Palestra mette la palla fuori per i soccorsi.

    Hermoso, però, ne approfitta per recuperare il pallone prima che esca dal campo e ripartire, fino a quando sbatte sugli avversari, che inevitabilmente reagiscono con veemenza nei confronti dello spagnolo.

    Zufferli riporta la calma dopo il gesto antisportivo e consente al gioco di riprendere, a pochi minuti dal fischio finale.

  • SOCIAL CHIUSO

    L’episodio è diventato subito virale e ha fatto il giro del web, provocando la reazione dei tifosi della Roma.

    Folorunsho è stato, infatti, costretto a bloccare i commenti sui propri canali social, presi di mira dai giallorossi dopo i momenti ad altissima tensione con Hermoso nel corso di Cagliari-Roma.  

