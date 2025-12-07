Folorunsho-Hermoso e il finale ad alta tensione diCagliari-Roma: insulti alla mamma e rissa sfiorata, cosa è successo e cosa si sono detti

Il Cagliari batte la Roma e conquista tre punti preziosissimi. Un successo pesante, deciso da alcuni episodi, tra cui l’espulsione di Celik, che consente alla squadra di Pisacane di spingere sull’acceleratore con più convinzione nel finale e ottenere i tra punti.

Nel finale concitato della sfida dell’Unipol Domus non è certamente passato inosservato il battibecco accesissimo tra Michael Folorunsho e Mario Hermoso al minuto 78’, dopo il calcio di rigore richiesto dai padroni di casa per un contatto tra Ghilardi e Palestra.

Un momento di alta tensione, ripreso dalle telecamere, che hanno immortalato ogni singolo gesto e soprattutto le parole pesanti volate tra il difensore spagnolo della Roma e il centrocampista del Cagliari.