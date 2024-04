La follia di Ter Stegen: buca l'intervento e il Valencia segna a porta vuota

L'errore del portiere del Barcellona ha spalancato la porta a Hugo Duro, a segno con la rete del momentaneo 1-1.

Sta per chiudersi non nel modo migliore una stagione ampiamente sfortunata a livello personale per Marc-André Ter Stegen: dopo l'infortunio alla schiena che lo ha reso indisponibile tra la fine di novembre e i primi di febbraio, il portiere tedesco deve fare i conti con un clamoroso errore commesso nel primo tempo di Barcellona-Valencia.

Un infortunio tecnico che ha permesso alla formazione ospite di siglare il momentaneo 1-1, tra l'incredulità generale di tutto il 'Montjuic'.

Serata tutt'altro che fortunata per l'ex Borussia Moenchengladbach, finito inevitabilmente nel tritacarne delle polemiche del tifo blaugrana.