Malick Fofana contesto da Chelsea e Liverpool: perché la Premier League ha messo gli occhi sul talento del Lione, paragonato ad Hazard

Il talento belga è diventato un obiettivo di mercato di diverse big: caratteristiche e percorso di Malick Fofana.

Dopo una stagione straordinaria con il Lione, i primi segnali indicano che Malick Fofana potrebbe essere al centro di un braccio di ferro tra diversi club quest'estate. Si dice che Chelsea e Liverpool abbiano manifestato il loro interesse, mentre molti altri sarebbero già interessati al diciannovenne.

Ala ambita, abile con entrambi i piedi, dotata di intelligenza calcistica, velocità e capacità realizzativa, il giovane belga è da tempo considerato un potenziale fuoriclasse e, dopo solo una stagione e mezza in Ligue 1, sembra che i suoi pretendenti lo ritengano pronto per un salto di qualità.

In effetti, sembra che non gli mancheranno le opzioni e che abbia tutte le qualità per avere successo ovunque andrà. GOAL ha tutto quello che c'è da sapere sul prodigioso teenager.