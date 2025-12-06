Fofana infortunato, chi gioca Torino-Milan al suo posto: Ricci, Loftus-Cheek, Jashari e le alternative di Allegri

Archiviata la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, il Milan si rituffa in campionato e si prepara ad affrontare il Torino in casa sua con il miglior undici possibile. O quasi, visto che uno dei titolarissimi sicuramente non ci sarà.
L'assente è Youssouf Fofana, che è ai box a causa di un problema fisico rimediato durante Milan-Lazio di campionato: il centrocampista francese ex Monaco non potrà dunque dare una mano ai propri compagni contro la formazione di Marco Baroni.
Chi giocherà al suo posto nel centrocampo del Milan, completato centralmente dal rientrante Modric e da Rabiot? Le opzioni a disposizione di Allegri.