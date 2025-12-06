Fofana infortunato, chi gioca Torino-Milan al suo posto: Ricci, Loftus-Cheek, Jashari e le alternative di Allegri

L'ultimo centrocampista potenzialmente in corsa per il posto lasciato libero da Fofana è Ardon Jashari, ovvero il "nuovo acquisto" del Milan: giovedì è tornato in campo dopo tre mesi e passa d'assenza a causa di un infortunio.

Jashari può fare sia il regista che la mezzala, ma è un calciatore di piede mancino che ama maggiormente giostrare sul centro-sinistra, più che sul centro-destra. E ha bisogno di ulteriori minuti nelle gambe per pensare di strappare il posto a uno dei titolari: due partite in pochi giorni dall'inizio, evidentemente, sono considerate un rischio da Allegri.