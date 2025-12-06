Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Fofana Ricci Loftus-Cheek MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Fofana infortunato, chi gioca Torino-Milan al suo posto: Ricci, Loftus-Cheek, Jashari e le alternative di Allegri

Il centrocampista francese ha rimediato un problema fisico durante Milan-Lazio di campionato e all'Olimpico Grande Torino non ci sarà: chi prenderà il suo posto.

Pubblicità

Archiviata la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, il Milan si rituffa in campionato e si prepara ad affrontare il Torino in casa sua con il miglior undici possibile. O quasi, visto che uno dei titolarissimi sicuramente non ci sarà.

L'assente è Youssouf Fofana, che è ai box a causa di un problema fisico rimediato durante Milan-Lazio di campionato: il centrocampista francese ex Monaco non potrà dunque dare una mano ai propri compagni contro la formazione di Marco Baroni.

Chi giocherà al suo posto nel centrocampo del Milan, completato centralmente dal rientrante Modric e da Rabiot? Le opzioni a disposizione di Allegri.

  • COS'HA FOFANA

    A svelare l'infortunio di Fofana è stato lo stesso Allegri, intervenuto in conferenza a metà settimana per presentare la gara di Coppa Italia contro la Lazio, poi persa per 1-0 e costata l'eliminazione:

    "Speriamo di riaverlo per il Sassuolo":così ha parlato l'allenatore rossonero, confermando di fatto l'assenza dell'ex Monaco nel posticipo contro il Torino.

    Fofana, nello specifìco, ha riportato un infortunio all'inguine nel secondo tempo della precedente sfida di campionato contro la Lazio, nell'azione in cui ha ciccato un tiro in porta dal limite dopo una splendida iniziativa personale.

    • Pubblicità
  • Parma Calcio 1913 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    TOCCA A RICCI?

    A prendere il posto di Fofana, secondo le indicazioni provenienti da Milanello, dovrebbe essere Samuele Ricci. Ovvero il giocatore che in estate è passato proprio dal Torino al Milan, diventando uno dei rinforzi di Allegri per il centrocampo.

    L'ex granata ha faticato in queste prime settimane milanesi, prima perdendo il posto da titolare e poi conquistandolo parzialmente solo nelle settimane in cui Rabiot era ai box a causa di un infortunio. Convincendo, però, solamente in maniera parziale.

    Il discorso si è ripetuto giovedì a Roma, contro la Lazio: Ricci ha giocato dall'inizio nel ruolo di mezzala destra, ma ha offerto una prestazione complessivamente non sufficiente. Se davvero Allegri consegnerà a lui la maglia vacante, avrà una motivazione in più per far bene contro la propria ex squadra.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Loftus CheekGetty Images

    L'ALTERNATIVA LOFTUS-CHEEK

    L'alternativa si chiama Ruben Loftus-Cheek, e come Ricci ha vissuto una prima parte di stagione travagliata nonostante la soddisfazione di essere stato richiamato dall'Inghilterra dopo diversi anni.

    Anche l'ex giocatore del Chelsea ha giocato dall'inizio in casa della Lazio, anche se nel ruolo di seconda punta. E anche lui ha offerto una prestazione rivedibile, mancando peraltro il goal del vantaggio con un colpo di testa impreciso da pochi passi.

    Loftus-Cheek sa fare anche la mezzala, è il suo ruolo preferito, ma è sceso prepotentemente nelle gerarchie di Allegri, che negli ultimi tempi gli ha concesso pochissimo spazio. La musica non dovrebbe cambiare a Torino: RLC va verso la panchina.

  • AC Milan v SSC Bari - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    E JASHARI?

    L'ultimo centrocampista potenzialmente in corsa per il posto lasciato libero da Fofana è Ardon Jashari, ovvero il "nuovo acquisto" del Milan: giovedì è tornato in campo dopo tre mesi e passa d'assenza a causa di un infortunio.

    Jashari può fare sia il regista che la mezzala, ma è un calciatore di piede mancino che ama maggiormente giostrare sul centro-sinistra, più che sul centro-destra. E ha bisogno di ulteriori minuti nelle gambe per pensare di strappare il posto a uno dei titolari: due partite in pochi giorni dall'inizio, evidentemente, sono considerate un rischio da Allegri.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PROBABILE 11 DEL MILAN A TORINO

    Ecco dunque come dovrebbe scendere in campo il Milan nel posticipo della quattordicesima giornata contro il Torino, in programma sul campo granata alle 20.45 di lunedì 8 dicembre:

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Milan crest
Milan
MIL