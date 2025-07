Fluminense-Chelsea dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fluminense e Chelsea a confronto nella prima semifinale del Mondiale per Club: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Al via le semifinali del Mondiale per Club: le prime due squadre a giocarsi l'accesso alla finale del 13 luglio sono Fluminense e Chelsea.

I brasiliani hanno avuto la meglio anche sull'Al Hilal di Simone Inzaghi dopo aver fatto fuori l'Inter: decisive le reti di Martinelli ed Hercules, inutile il pari momentaneo di Marcos Leonardo per la formazione saudita.

I 'Blues' si sono invece imposti sul Palmeiras: a segno Palmer, fatale al 'Verdao' l'autorete di Weverton. Di Estevao, promesso sposo proprio dei londinesi, il temporaneo pareggio.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Fluminense-Chelsea: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.