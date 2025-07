Fluminense-Chelsea 0-2 pagelle e tabellino: doppietta da urlo di Joao Pedro, Cucurella salva, Thiago Silva non basta

Il Chelsea vola in finale del Mondiale per Club, vittoria per 2-0 contro il Fluminense: Joao Pedro si presenta da fenomeno.

Il Chelsea rispetta i pronostici e supera il Fluminense nella semifinale del Mondiale per Club, qualificandosi in finale dove troverà una tra Real Madrid e PSG. Il protagonista assoluto è l'ex del match, Joao Pedro, che all'esordio da titolare con gli inglesi segna una doppietta e trascina la squadra. Dopo una partenza a ritmi molto contenuti, alla prima occasione il Chelsea sblocca la partita al minuto 18' grazie alla super conclusione di Joao Pedro da fuori area. Fluminense che subisce lo svantaggio e ci mette un po' a reagire anche se la più grande chance del primo tempo arriva nei piedi di Hercules la cui conclusione viene salvata sulla linea da Cucurella. Partita che vive di sprazzi con il Chelsea che ha il controllo della palla e i brasiliani che provano a rendersi pericolosi negli spazi aperti. Va vicino al pareggio Everaldo che però trova i guantoni di Sanchez. Il goal che indirizza definitivamente la gara, sempre di Joao Pedro, arriva al 56esimo; questa volta la conclusione dell'attaccante è da dentro l'area e Fabio non può nulla. Il Chelsea può dilagare nel finale ma prima Nkunku e poi Jackson non sfruttano le chance. Vicinissimo al goal anche Cucurella. Prova nei minuti di recupero ad accorciare prima Keno che di testa però spedisce fuori e poi Lima dalla distanza mettendo di fatto fine alle speranze del Fluminense.