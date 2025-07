Fluminense-Al Hilal 2-1, pagelle e tabellino: Martinelli e Hercules eliminano Inzaghi, Fluzão in semifinale

Marcos Leonardo risponde a Martinelli, ma a venti dalla fine ci pensa ancora Hercules a griffare il goal che vale il penultimo atto.

Dopo aver eliminato l'Inter, il Fluminense confeziona un'altra impresa ed estromette dal Mondiale per Club anche l'Al-Hilal di Simone Inzaghi: i brasiliani si impongono per 2-1 al Camping World Stadium di Orlando e staccano il pass per la semifinale dopo sfideranno la vincente di Palmeiras-Chelsea.

Nella prima frazione di gioco le emozioni si concentrano tutte nei minuti finali che precedono l'intervallo: a quattro dal break, infatti, Martinelli sblocca il risultato in favore del Fluminense che con un bolide imparabile infila la sfera all'incrocio per il goal dell'1-0. In pieno recupero, però, ecco l'episodio che farà discutere: sugli sviluppi di un cross dalla destra, c'è un incrocio di gambe tra Xavier e Marcos Leonardo, con il brasiliano che finisce a terra. Makkelie indica subito il dischetto, ma dopo il richiamo al VAR fa dietrofront e cataloga il l'intervento come normale contatto di gioco, cancellando il penalty.

Marcos Leonardo, però, si rifà con gli interessi ad inizio ripresa e il suo blitz in area dopo la prima deviazione di Koulibaly vale il quarto goal del suo torneo, ovvero quello che ristabilisce la parità. A venti dal traguardo, però, i brasiliani confezionano un altro capolavoro dopo la vittoria con l'Inter: il colpo di testa di Xavier è un cioccolatino per Hercules che, entrato nella ripresa proprio al posto di Martinelli, apre il piattone e griffa il 2-1. Un goal pesantissimo e decisivo. Nel finale è assedio Al-Hilal, ma il Flu regge e taglia il traguardo.