Esordio, goal immediato e feta grande alla Unipol Domus per il nuovo arrivato Florinel Coman, acquistato dai qatarioti dell'Al-Gharafa.

Il suo acquisto era sfuggito a molti tifosi del Cagliari, che hanno avuto modo di sorprendersi in positivo dopo il suo esordio con goal nella partita di domenica contro il Parma. Florinel Coman da Brăila, Romania, è arrivato in Sardegna per rilanciarsi dopo il periodo in maglia Al-Gharafa povero dal punto di vista della carriera, ma ricchissimo da quello del conto in banca. Lo ha fatto con decisione, massima, consapevole di avere per le mani una grande occasione in un campionato d'elite come quello italiano.

In Sardegna non si è parlato a lungo di Coman, ma ora il suo è il cognome più pronunciato dell'intera isola. In periodo di Carnevale la festa è anche alla Unipol Domus, con l'ingresso in campo dell'ala romena a dir poco devastante: scelto da Nicola sullo 0-0, l'ex FCSB ha preso palla e l'ha scaraventata con il destro alle spalle dell'incolpevole Suzuki.

Il suo è film in Sardegna è già un instant cult, qualcosa di cui si parlerà a lungo, comunque vadano i prossimi mesi. I tifosi si informano su Coman, lo studiano e lo celebrano. E scoprono che al termine dell'annata il nuovo idolo Florinel farà ritorno in Qatar.