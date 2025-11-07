Wirtz ha preferito il Liverpool al Manchester City: errore a lungo termine?

Il CEO del Bayer Leverkusen Fernando Carro non ha dubbi: Florian Wirtz avrebbe "sicuramente" scelto il Real Madrid piuttosto che il Liverpool durante l'estate se gli fosse stata offerta la possibilità di seguire Xabi Alonso al Santiago Bernabeu. "Ma Xabi ha meno voce in capitolo al Real Madrid rispetto a quando era con noi", ha sottolineato Carro in un'intervista a Sport1. "Uno dei maggiori punti di forza di Alonso era la sua capacità di collaborare con il nostro reparto di scouting per definire chi doveva far parte della nostra squadra, ma al Real Madrid è Florentino Perez a decidere i trasferimenti, non Xabi Alonso".

Di conseguenza, Wirtz si è ritrovato con tre seri pretendenti tra cui scegliere: Manchester City, Bayern Monaco e Liverpool. Dopo un'attenta valutazione, ha optato per quest'ultimo.

Tuttavia, mentre Wirtz si chiede - proprio come tutti noi - se giocherà titolare con il Liverpool nella grande partita di Premier League di domenica contro il City, vale la pena chiedersi se abbia commesso un errore trasferendosi ad Anfield. E se invece non sarebbe stato meglio per lui all'Etihad?