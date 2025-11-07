Wirtz ha preferito il Liverpool al Manchester City: errore a lungo termine?

Naturalmente, il semplice fatto che Wirtz, acquistato per 100 milioni di sterline, potrebbe non giocare titolare contro il City è senza dubbio un riflesso delle sue difficoltà nell'adattarsi al calcio inglese. Non si può ignorare il fatto che, a parte forse il secondo tempo della vittoria per 1-0 contro l'Arsenal, non ha avuto l'impatto sulla Premier League che tutti si aspettavano.
Non si può fare a meno di chiedersi quando - e se - Slot rimetterà Wirtz nella posizione di numero 10, perché se giocherà all'Etihad, quasi certamente sarà sulla fascia sinistra al posto di Cody Gakpo. C'è quindi la possibilità che non vedremo il meglio di Wirtz fino a quando Mohamed Salah non se ne andrà e Slot avrà più libertà di modificare la sua formazione per accogliere non solo il nuovo numero 7 del Liverpool, ma anche Hugo Ekitike e Alexander Isak nella stessa squadra?
Tuttavia, l'idea che Wirtz non si adatterà - e di conseguenza non brillerà - ad Anfield sembra un pio desiderio da parte dei rivali del Liverpool. È semplicemente troppo bravo per fallire. C'è un motivo per cui anche il City e il Bayern lo volevano e perché Alonso avrebbe voluto portarlo con sé al Bernabeu.
Come ha detto lo spagnolo all'inizio di questa settimana, è "solo questione di tempo" prima che Wirtz dimostri il suo valore, perché il potenziale da superstar c'è ancora. Chi ha seguito da vicino la sua carriera non ha dubbi che un giocatore che Jurgen Klopp ha descritto come "un talento che capita una volta ogni cento anni" farà bene al Liverpool.
"Sarà incredibile, credimi", ha detto Dimitar Berbatov a Rio Ferdinand nel podcast del suo ex compagno di squadra del Manchester United. "Sono sicuro che tutti [al Liverpool] vedono la sua qualità e gli daranno il tempo necessario per integrarsi nella squadra. E ti garantisco che avrà successo. Il modo in cui vede il calcio, come cerca gli spazi, come sa posizionarsi, i tocchi di palla, l'improvvisazione, l'occhio per i passaggi e per i goal.
"Certo, qualcuno potrebbe obiettare che il suo fisico non è ideale per la Premier League. Ma poi si possono facilmente citare grandi giocatori che ricoprono il suo ruolo, come [Luka] Modric, che ha la stessa corporatura. Modric. Un mostro, cazzo! Quindi date tempo a Wirtz".
Perché i goal e gli assist arriveranno. Ci vorrà solo un po' più di tempo al Liverpool di Slot rispetto a quanto sarebbe probabilmente successo al City di Guardiola.