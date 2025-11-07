Pubblicità
Mark Doyle

Wirtz ha preferito il Liverpool al Manchester City: errore a lungo termine?

Florian Wirtz, in estate, avrebbe potuto dire sì il City di Guardiola: i primi mesi fanno pensare che scegliere il Liverpool possa rivelarsi una scelta sbagliata.

Il CEO del Bayer Leverkusen Fernando Carro non ha dubbi: Florian Wirtz avrebbe "sicuramente" scelto il Real Madrid piuttosto che il Liverpool durante l'estate se gli fosse stata offerta la possibilità di seguire Xabi Alonso al Santiago Bernabeu. "Ma Xabi ha meno voce in capitolo al Real Madrid rispetto a quando era con noi", ha sottolineato Carro in un'intervista a Sport1. "Uno dei maggiori punti di forza di Alonso era la sua capacità di collaborare con il nostro reparto di scouting per definire chi doveva far parte della nostra squadra, ma al Real Madrid è Florentino Perez a decidere i trasferimenti, non Xabi Alonso".

Di conseguenza, Wirtz si è ritrovato con tre seri pretendenti tra cui scegliere: Manchester City, Bayern Monaco e Liverpool. Dopo un'attenta valutazione, ha optato per quest'ultimo.

Tuttavia, mentre Wirtz si chiede - proprio come tutti noi - se giocherà titolare con il Liverpool nella grande partita di Premier League di domenica contro il City, vale la pena chiedersi se abbia commesso un errore trasferendosi ad Anfield. E se invece non sarebbe stato meglio per lui all'Etihad?

  • Florian Wirtz Liverpool 2025-26Getty

    "VOLEVO FAR PARTE DI QUESTA SQUADRA"

    Ci sono stati molti motivi per cui Wirtz ha preferito il Liverpool al City e al Bayern. È rimasto colpito sia dalla qualità della squadra di Arne Slot che dalle strutture del club dopo che il Leverkusen è stato sconfitto dai Reds nella Champions League della scorsa stagione. È rimasto anche impressionato dalle incredibili scene di festa nel Merseyside che hanno seguito la conquista del ventesimo titolo inglese da parte del Liverpool a maggio, eguagliando il record. "Volevo solo far parte di questa squadra", ha dichiarato al sito ufficiale del club.

    Ciò che ha davvero convinto Wirtz, però, è stata la promessa non solo di entrare a far parte della squadra di Slot, ma di esserne parte integrante. Secondo fonti del Liverpool, è stato il piano dettagliato dell'olandese per Wirtz a siglare l'accordo.

    Mentre Wirtz avrebbe avuto dei dubbi sulla possibilità di giocare regolarmente come numero 10 al Bayern a causa della presenza di Jamal Musiala all'Allianz Arena, ad Anfield sarebbe stato letteralmente al centro della strategia offensiva, schierato nella sua posizione preferita appena dietro il centravanti. Tuttavia, il piano di Slot per Wirtz sembra essere già stato abbandonato, o almeno accantonato, a causa della forma incredibilmente altalenante del Liverpool.

  • Florian WirtzGetty Images

    'DANNI' AGLI EQUILIBRI DEL LIVERPOOL

    Wirtz ha giocato le prime quattro partite del Liverpool nella stagione 2025-26 della Premier League, nel suo solito ruolo di centrocampista offensivo. Tuttavia, non ha partecipato a nessun goal durante quella serie di vittorie, il che ha inevitabilmente portato a prese in giro online e a un'intensa attenzione da parte dei media sul suo costo di trasferimento.

    Così, quando i risultati dei Reds hanno subito un grave peggioramento, Wirtz è diventato una sorta di capro espiatorio, anche se le sue evidenti difficoltà con il ritmo della Premier League non avevano assolutamente nulla a che fare con l'incapacità, molto più costosa, della sua squadra di gestire le azioni da fermo.

    "Penso che Wirtz danneggi effettivamente l'equilibrio del Liverpool e il suo modo di giocare", ha detto l'ex attaccante del Manchester United Wayne Rooney nel suo podcast della BBC. "È un giocatore di alto livello e sono sicuro che migliorerà, ma ha avuto un inizio lento e penso che questo sia innegabile. Ho visto giocatori arrivare in questo campionato e ci vuole tempo.

    Ma non è una questione di prezzo. Non è una questione di giocatore o di abilità. Semplicemente non vedo dove possa inserirsi nel sistema [4-3-3] del Liverpool. È un terzo centrocampista? Per me no, è più un giocatore offensivo. Quindi, se devo scegliere tra lui e [Dominik] Szoboszlai, scelgo Szoboszlai".

    La cosa preoccupante per Wirtz è che ora anche Slot preferisce l'ungherese.

  • Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    MESSO IN SECONDO PIANO

    Tra tutto l'entusiasmo che ha circondato la campagna acquisti senza precedenti del Liverpool quest'estate, Szoboszlai è passato un po' in secondo piano. Il versatile numero 8 ha sicuramente avuto un ruolo importante nella conquista del titolo della scorsa stagione grazie al suo incredibile impegno, ma si pensava che Wirtz avrebbe preso il suo posto nella formazione titolare di Slot.

    Il tedesco era considerato da molti un miglioramento enorme - e necessario - rispetto a Szoboszlai, il cui rendimento è stato ripetutamente criticato da personaggi come Jamie Carragher. Anche Slot aveva dichiarato all'inizio di quest'anno che voleva più goal e assist da Szoboszlai.

    In questo contesto, la volontà del Liverpool di fare il possibile per ingaggiare Wirtz era perfettamente comprensibile. Era il numero 10 più ambito sul mercato, un giovane che aveva già dimostrato di essere molto abile sia nel segnare che nel creare goal.

    Tuttavia, mentre Wirtz deve ancora sbloccarsi con la sua nuova squadra, Szoboszlai ha già segnato due volte, compreso un fantastico goal su calcio di punizione contro l'Arsenal. Ancora più sorprendente è il fatto che Szoboszlai, indiscusso protagonista del Liverpool in questa stagione, abbia anche raddoppiato gli assist (quattro) rispetto a Wirtz in tutte le competizioni.

    Se si considera anche che il capitano dell'Ungheria ha giocato un ruolo da protagonista nella vittoria della scorsa stagione contro il City all'Etihad, non c'è dubbio che Slot schiererà domenica il suo fidato trio vincente composto da Szoboszlai, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister, soprattutto perché hanno gettato le basi per le vittorie contro l'Aston Villa e il Real Madrid che hanno arrestato la recente caduta dei Reds.

    Quindi, Rooney ha ragione? Non c'è posto per Wirtz nella formazione più forte del Liverpool? E se sì, avrebbe dovuto insistere per unirsi al City nonostante i suoi presunti dubbi sul futuro a lungo termine di Pep Guardiola nel club?

  • جوارديولاAFP

    CITY PIÙ ADATTO?

    È stato ampiamente riportato che Guardiola ha identificato Wirtz come il sostituto ideale di Kevin De Bruyne, il cui contratto scadrà alla fine della stagione 2024-25, e sarebbe facile capire perché. Wirtz, con il suo mix di impegno e innovazione, corrisponde al profilo del perfetto 10 di Pep. Allora, perché il tedesco non è finito all'Etihad?

    Beh, questo dipende molto da chi si interroga, perché c'è chi sostiene che il City ritenesse Wirtz troppo costoso a 100 milioni di sterline (130 milioni di dollari), mentre altri insistono sul fatto che il giocatore abbia rinunciato all'accordo perché Guardiola non poteva garantirgli di prolungare la sua permanenza a Manchester oltre il 2027.

    Se Wirtz ha davvero rifiutato il City, è possibile che ora si stia pentendo di quella decisione, dato che probabilmente avrebbe subito trovato posto in uno dei due ruoli di centrocampista offensivo nella formazione 4-1-4-1 di Guardiola. Dopotutto, Rayan Cherki sta già vivendo un inizio di carriera in Premier League più produttivo di quello di Wirtz. Nonostante sia stato ostacolato da un problema alla coscia che lo ha tenuto fuori dal campo per più di un mese, il francese ha già collezionato otto partecipazioni dirette ai goal da quando ha firmato per il City poco prima della Coppa del Mondo per club.

    Come molti critici hanno subito sottolineato, anche il Liverpool stava valutando l'acquisto di Cherki nel caso in cui la sua audace mossa per Wirtz non fosse andata a buon fine, e sarebbe certamente difficile sostenere che l'acquisto da 30 milioni di sterline (42 milioni di dollari) dal Lione non sembri un acquisto più conveniente in questo momento.

  • Florian WirtzGetty

    "FLO NON HA COLPA SE COSTA TANTO"

    Tuttavia, l'ex asso del City e della Germania Ilkay Gundogan ha ragione quando afferma che si sta prestando troppa attenzione al prezzo di Wirtz.

    "Non è colpa di Flo se costa così tanto", ha dichiarato il centrocampista del Galatasaray al quotidiano Bild. "Mi piacerebbe vedere un'analisi un po' più approfondita, che non si concentri solo sugli assist e sui goal. Chi non vede le qualità eccezionali di Flo non capisce davvero molto di calcio. Definirlo già un flop di mercato è davvero esagerato".

    E Gundogan ha ragione, perché non è che Wirtz stia giocando male. Come ha dichiarato l'ex centrocampista del Liverpool Danny Murphy a GOAL, "Penso che sia stato un po' sfortunato perché ha creato molte occasioni che non sono state concretizzate. A volte, se alcune di queste occasioni vanno a buon fine - [Mohamed] Salah ha sbagliato un goal facile contro l'Everton, [Jeremie] Frimpong ha sbagliato un goal facile contro l'Atletico, un paio sono andati sprecati contro il Galatasaray, mentre c'è stato il bellissimo tocco al Chelsea che Salah ha sbagliato con il piede destro. All'improvviso la narrazione cambia un po' se alcune di queste occasioni vanno a buon fine, o non è così intensa".

    Ovviamente non è positivo per Wirtz non aver giocato da titolare nelle due partite più impressionanti del Liverpool in Premier League in questa stagione, contro l'Everton e l'Aston Villa. Tuttavia, come Slot ha sottolineato, Wirtz avrebbe comunque avuto bisogno di tempo per adattarsi alla fisicità e all'intensità senza pari della Premier League.

    Non è certo una coincidenza che le sue prestazioni più efficaci siano arrivate in Champions League, dove nessun giocatore ha creato più occasioni di Wirtz (16). Infatti, è stato eccellente nella vittoria infrasettimanale contro il Real Madrid. Oltre ad aver creato cinque occasioni da goal, più di chiunque altro in campo, ha anche guidato la classifica dei palloni recuperati nell'ultimo terzo di campo, sottolineando quanto possa diventare importante per il gioco pressante del Liverpool.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    "SARÀ SUPER, FIDATEVI"

    Naturalmente, il semplice fatto che Wirtz, acquistato per 100 milioni di sterline, potrebbe non giocare titolare contro il City è senza dubbio un riflesso delle sue difficoltà nell'adattarsi al calcio inglese. Non si può ignorare il fatto che, a parte forse il secondo tempo della vittoria per 1-0 contro l'Arsenal, non ha avuto l'impatto sulla Premier League che tutti si aspettavano.

    Non si può fare a meno di chiedersi quando - e se - Slot rimetterà Wirtz nella posizione di numero 10, perché se giocherà all'Etihad, quasi certamente sarà sulla fascia sinistra al posto di Cody Gakpo. C'è quindi la possibilità che non vedremo il meglio di Wirtz fino a quando Mohamed Salah non se ne andrà e Slot avrà più libertà di modificare la sua formazione per accogliere non solo il nuovo numero 7 del Liverpool, ma anche Hugo Ekitike e Alexander Isak nella stessa squadra?

    Tuttavia, l'idea che Wirtz non si adatterà - e di conseguenza non brillerà - ad Anfield sembra un pio desiderio da parte dei rivali del Liverpool. È semplicemente troppo bravo per fallire. C'è un motivo per cui anche il City e il Bayern lo volevano e perché Alonso avrebbe voluto portarlo con sé al Bernabeu.

    Come ha detto lo spagnolo all'inizio di questa settimana, è "solo questione di tempo" prima che Wirtz dimostri il suo valore, perché il potenziale da superstar c'è ancora. Chi ha seguito da vicino la sua carriera non ha dubbi che un giocatore che Jurgen Klopp ha descritto come "un talento che capita una volta ogni cento anni" farà bene al Liverpool.

    "Sarà incredibile, credimi", ha detto Dimitar Berbatov a Rio Ferdinand nel podcast del suo ex compagno di squadra del Manchester United. "Sono sicuro che tutti [al Liverpool] vedono la sua qualità e gli daranno il tempo necessario per integrarsi nella squadra. E ti garantisco che avrà successo. Il modo in cui vede il calcio, come cerca gli spazi, come sa posizionarsi, i tocchi di palla, l'improvvisazione, l'occhio per i passaggi e per i goal.

    "Certo, qualcuno potrebbe obiettare che il suo fisico non è ideale per la Premier League. Ma poi si possono facilmente citare grandi giocatori che ricoprono il suo ruolo, come [Luka] Modric, che ha la stessa corporatura. Modric. Un mostro, cazzo! Quindi date tempo a Wirtz".

    Perché i goal e gli assist arriveranno. Ci vorrà solo un po' più di tempo al Liverpool di Slot rispetto a quanto sarebbe probabilmente successo al City di Guardiola.

