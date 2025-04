Flick contro la Liga: "Calendario? Negli altri campionati si prendono cura delle squadre che giocano in Champions"

Il tecnico del Barcellona punta il dito contro lo scarso riposo dei suoi: "Perché non giocare alle 16:00 o alle 18:00?".

Non c'è solo l'Inter a sognare il 'Triplete': oltre ai nerazzurri e al PSG, in Spagna c'è anche il Barcellona a puntare al colpo grosso.

Saranno proprio i blaugrana gli avversari dei nerazzurri in semifinale di Champions League: andata in programma al 'Montjuic' il 30 aprile, quattro giorni dopo la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid; il ritorno, previsto a Milano il 6 maggio, seguirà l'altra trasferta sul campo del Valladolid, calendarizzata per la sera del sabato precedente.

Una scelta criticata aspramente in conferenza stampa da Hansi Flick: il tecnico tedesco ha puntato il dito contro la Liga e la mancanza di tutela nei confronti del suo club, uno degli artefici della conquista di un posto aggiuntivo nella prossima Champions League per quanto concerne il movimento spagnolo.