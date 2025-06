Flamengo-Chelsea 3-1, pagelle e tabellino: Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan ribaltano i Blues, Mengao ad un passo dagli ottavi

Il solito Pedro Neto illude Maresa, poi Bruno Henrique cambia la storia del match: segna il pari e serve l'assist a Danilo. Il tris è di Yan.

Due goal in tre minuti per ribaltare le sorti della partita e per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione. Il Flamengo vince in rimonta, batte 3-1 il Chelsea e inizia a intravedere il traguardo degli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Nella prima frazione di gioco, l'approccio migliore è quello dei Blues che, alle porte del primo quarto d'ora, la sbloccano grazie alla fiammata del solito Pedro Neto, protagonista assoluto in questo torneo. Nella seconda frazione di gioco, però, la trama della gara viene letteralmente stravolta e a fare da spartiacque è l'inserimento di Bruno Henrique tra le fila del Mengao.

L'articolo prosegue qui sotto

E' proprio lui, sei minuti dopo il suo ingresso in campo, ad avventarsi sulla sponda di Goncalo Plata e ad appoggiare in rete con il più facile dei tap-in. Passano tre minuti e il capolavoro è completo: sugli sviluppi di un corner, è lo stesso Bruno Henrique ad indirizzare il pallone al centro, di testa, e all'altezza del secondo palo sbuca Danilo che fa 2-1 in spaccata. Nel finale il punto esclamativo lo mette Wallace Yan, autore del 3-1 appena entrato.