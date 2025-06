Flamengo-Bayern Monaco 2-4, pagelle e tabellino: doppietta di Kane, i bavaresi sfideranno il PSG ai quarti

La doppietta del bomber inglese, il lampo di Goretzka e l'autorete di Pulgar valgono i quarti contro il PSG. Al Flamengo non bastano Gerson e Jorginho

Il Bayern Monaco, nonostante qualche patema di troppo, regola il Flamengo e per stacca il pass che vale l'accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club: i bavaresi superano 4-2 il Mengao e si regalano un quarto extra lusso contro il PSG campione d'Europa.

Partenza sprint del Bayern che nel giro di dieci minuti indirizza, prepotentemente, la partita: i bavaresi azzannano il match e al 3' spezzano l'equilibrio quando sugli sviluppi del terzo calcio d'angolo consecutivo calciato dai tedeschi, la goffa deviazione di testa dell'ex Bologna Pulgar infila la propria porta beffando Rossi. Trascorrono sette giri d'orologio e la squadra di Kompany confeziona il raddoppio: Tah mette in moto Kane con il numero 9 che esplode un destro fulminante che si insacca dopo aver accarezzato la parte interna del palo. Dopo il cooling break di metà frazione, il Flamengo alza i giri del motore e poco dopo aver scollinato la mezz'ora di gioco dimezza il gap grazie allo strepitoso destro di Gerson che si insacca sotto la traversa. A cinque dall'intervallo, però, il Bayern risale la china e ristabilisce le distanze: il destro da fuori di Goretzka inchioda Rossi e firma l'1-3.

Nella seconda frazione di gioco, però, il Mengao torna in scia quando Olise intercetta in maniera molto ingenua un cross dalla destra con un evidente tocco di mano: per l'arbitro Oliver non ci sono dubbi nell'assegnare il calcio di rigore che Jorginho trasforma con grande freddezza spiazzando Neuer. Partita riaperta? Sì, risultato alla mano, ma nella sostanza il Bayern non perde mai il controllo delle operazioni e nonostante una prova ad alta intensità da parte del Flamengo, all'imbocco del segmento finale di gara, un'altra fiammata di marca bavarese fa calare il sipario: il protagonista, manco a dirlo, è Kane che insacca nuovamente all'angolino il punto della doppietta personale, nonché quello del definitivo 2-4.