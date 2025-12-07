Fiorentina nel caos, le mogli dei giocatori viola denunciano minacce di morte sui social

Situazione sempre più delicata in casa Fiorentina dopo la pesante sconfitta del Mapei Stadium contro il Sassuolo.
La viola, infatti, rimane inchiodata all'ultimo posto in classifica con appena sei punti conquistati e zero vittorie all'attivo in 14 partite giocate. Un rendimento da brividi che ora apre a scenari davvero inquietanti, con la formazione toscana chiamata ad invertire la rotta a stretto giro di posta per risalire la china e scongiurare qualcosa che fino a poche settimane fa sembrava impensabile.
Una tensione di fondo sta scandendo il momento della viola. Tensione che si ripercuote anche al di fuori del rettangolo verde.