Michael Di Chiaro

Fiorentina nel caos, le mogli dei giocatori viola denunciano minacce di morte sui social

Momento davvero delicato in casa Fiorentina con ripercussioni anche fuori dal campo: diverse compagne dei calciatori viola hanno ricevuto pesanti insulti e minacce via social.

Situazione sempre più delicata in casa Fiorentina dopo la pesante sconfitta del Mapei Stadium contro il Sassuolo.

La viola, infatti, rimane inchiodata all'ultimo posto in classifica con appena sei punti conquistati e zero vittorie all'attivo in 14 partite giocate. Un rendimento da brividi che ora apre a scenari davvero inquietanti, con la formazione toscana chiamata ad invertire la rotta a stretto giro di posta per risalire la china e scongiurare qualcosa che fino a poche settimane fa sembrava impensabile.

Una tensione di fondo sta scandendo il momento della viola. Tensione che si ripercuote anche al di fuori del rettangolo verde.

  • INSULTI E MINACCE ALLE MOGLI DEI GIOCATORI

    Un clima molto pesante, quello in casa Fiorentina, che si ripercuote anche nella sfera privata e fuori dal campo. Sui social, infatti, sono state prese di mira anche le mogli dei calciatori viola, molte delle quali hanno ricevuto offese e insulti pesantissimi sui rispettivi profili personali.

    Come riferito da La Gazzetta dello Sport, diverse compagne dei giocatori della Fiorentina hanno già segnalato l'accaduto alle autorità sporgendo prontamente denuncia.

  • LE COMPAGNE SPORGONO DENUNCIA

    Alcune di loro si sono anche esposte in prima persona come la moglie di Dodo, Amanda Ferreira, la quale ha pubblici alcuni pesantissimi e deplorevoli commenti sotto un suo post, in cui un utente ha augurato la morte ai figli del calciatore brasiliano.

