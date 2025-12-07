Fiorentina nel caos, le mogli dei giocatori viola denunciano minacce di morte sui social

Un clima molto pesante, quello in casa Fiorentina, che si ripercuote anche nella sfera privata e fuori dal campo. Sui social, infatti, sono state prese di mira anche le mogli dei calciatori viola, molte delle quali hanno ricevuto offese e insulti pesantissimi sui rispettivi profili personali.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, diverse compagne dei giocatori della Fiorentina hanno già segnalato l'accaduto alle autorità sporgendo prontamente denuncia.