Fiorentina-Lecce, perché Kean non c'è? Servirà ancora un po' per rivederlo giocare

Quando torna Moise Kean? L'attaccante della Fiorentina non è in campo o in panchina per la partita di oggi contro il Lecce.

Moise Kean non è in campo per Fiorentina-Lecce, nè in panchina. Nessuna sorpresa per i tifosi viola e i fanta-allenatori, che non possono vedere giocare l'ex attaccante della Juventus a causa di trauma cranico subito dallo stesso nella partita contro il Verona. Costretto a saltare la partita del Franchi di oggi, il suo recupero non è lontanissimo nonostante i fans dovranno aspettare ancora un po' per rivederlo all'opera.

"ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi" ha fatto sapere la società viola alcuni giorni fa, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti, non solo ai fans della Fiorentina.

Attualmente quando torna Kean? L'attaccante della Fiorentina dovrebbe nuovamente essere tra i convocati di Palladino per la partita del Maradona contro il Napoli del prossimo turno, ragion per cui non potrà giocare nemmeno l'andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos.