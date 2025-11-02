Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
David De Gea FiorentinaGetty Images
Michael Baldoin

Fiorentina-Lecce dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Fiorentina ospita il Lecce al Franchi per dare una svolta a questa stagione: dove vedere la sfida di domenica 2 novembre in tv e streaming e le formazioni scelte dagli allenatori.

Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Non c’è più tempo per attendere: la Fiorentina cerca la prima vittoria in questa Serie A per uscire da una situazione critica in classifica.

Quattro pareggi e cinque sconfitte rappresentano una delle peggiori partenze della storia viola nel massimo campionato.

All’Artemio Franchi arriva il Lecce, squadra che ha vinto una sola partita in questo torneo -  contro il Parma lo scorso 4 ottobre -  ma che ha perso entrambe le ultime due gare di misura: 3-2 in trasferta contro il Como e 1-0 in casa contro la capolista Napoli.

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • FIORENTINA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Fiorentina-Lecce

    • Data: domenica 2 novembre 2025

    • Orario: 15:00

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-LECCE

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Kean, Dzeko. All. Pioli.

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente. All. Di Francesco.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO FIORENTINA-LECCE

    La gara fra Fiorentina e Lecce, valida per la decima giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 2 novembre 2025, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, con fischio d’inizio ore 15:00.

  • DOVE VEDERE FIORENTINA-LECCE IN TV

    La partita tra Fiorentina e Lecce sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FIORENTINA-LECCE IN DIRETTA STREAMING

    La partita sarà visibile, appunto, su DAZN: gli utenti potranno assistere alla diretta di Fiorentina-Lecce in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La partita di DAZN sarà raccontata dalla voce di Dario Mastroianni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL potrete seguire le fasi salienti di Fiorentina-Lecce grazie alla consueta diretta testuale.

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Lecce crest
Lecce
LEC