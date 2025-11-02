Fiorentina-Lecce dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Non c’è più tempo per attendere: la Fiorentina cerca la prima vittoria in questa Serie A per uscire da una situazione critica in classifica.
Quattro pareggi e cinque sconfitte rappresentano una delle peggiori partenze della storia viola nel massimo campionato.
All’Artemio Franchi arriva il Lecce, squadra che ha vinto una sola partita in questo torneo - contro il Parma lo scorso 4 ottobre - ma che ha perso entrambe le ultime due gare di misura: 3-2 in trasferta contro il Como e 1-0 in casa contro la capolista Napoli.
Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.