Fiorentina-Lecce dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La partita tra Fiorentina e Lecce sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE