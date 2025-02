Fiorentina-Lecce 1-0, pagelle e tabellino: Gosens match winner, i viola tornano a vincere dopo tre ko di fila

L'anticipo del 'Franchi' viene risolto in avvio dal colpo di testa dell'esterno tedesco. Nella ripresa Beltran sbaglia un rigore colpendo il palo.

La Fiorentina rialza la testa e dopo tre sconfitte consecutive torna a vincere in campionato: al 'Franchi' la viola batte 1-0 il Lecce ed effettua il controsorpasso ai danni del Bologna al sesto posto in classifica, in attesa che i felsinei scendano in campo contro il Cagliari.

Il goal da tre punti, la squadra di Raffaele Palladino lo trova dopo appena nove minuti di gioco, al culmine della più classica giocata da 'quinto a quinto': Dodò crossa dalla destra sul secondo palo dove arriva Gosens che, di testa, batte imparabilmente Montipò. Sbloccata la partita, la formazione gigliata sembra in grado di gestire senza grossi patemi, ma i toscani tremano su un paio di fiammate di marca leccese: Krstovic scalda i guantoni di De Gea, ma il portiere spagnolo è decisivo a ridosso dell'intervallo, quando la sua uscita bassa disinnesca il pericoloso colpo sotto di Karlsson.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella ripresa la Fiorentina sciupa la grande occasione per chiudere a tripla mandata la partita: il tocco di Gosens impatta sulla mano di Pierret e Marinelli non ha dubbi nell'assegnare il calcio di rigore. Dal dischetto, Beltran ha il pallone buono per blindare il risultato, ma il piazzato dell'argentino centra il palo tenendo in vita il Lecce. Un errore pesante che, nel finale, rischia di costare carissimo: Beltran è sfortunatissimo e dopo il palo colpisce anche una traversa, ma sulla respinta del legno il Lecce riparte in contropiede con Veiga che, appena entrato, si presenta a tu per tu con De Gea ma calcia incredibilmente fuori, cestinando il pallone del potenziale pareggio. La Fiorentina tira un sospiro di sollievo e strappa tre punti vitali.