Fiorentina-Juventus 3-0, pagelle e tabellino: decidono Gosens, Mandragora e Gudmundsson, altro tracollo bianconero

La Fiorentina si impone per 3-0 sulla Juventus all’Artemio Franchi: gara senza storia decisa da Gosens, Mandragora e Gudmundsson.

Dopo il 4-0 interno contro l’Atalanta, la Juventus incappa in un secondo tracollo consecutivo in campionato. La compagine bianconera viene infatti travolta da una Fiorentina capace di proporre una delle sue migliori prestazioni della stagione e di imporsi con un netto 3-0.

Una sfida, quella che si è giocata all’Artemio Franchi, che praticamente non ha avuto storia. Troppo evidente il dominio dei viola che, dopo aver preso in mano il pallino del gioco fin dalle prime battute, lo hanno lasciato solo per bevi tratti nella ripresa a risultato già ampiamente acquisito.

Al 16’ il vantaggio dei padroni di casa con Gosens che, sugli sviluppi di un corner battuto da Cataldi, prima si vede respingere un colpo di testa Veiga, poi fulmina Di Gregorio con una potente conclusione di sinistro.

L'articolo prosegue qui sotto

E’ la rete che fa vacillare la Juve che, circa un paio di minuti più tardi, capitola ancora: questa volta è Mandragora a sfruttare un gran passaggio di esterno di Fagioli e a trafiggere il portiere avversario con un perfetto diagonale mancino.

La Fiorentina domina in mediana, mentre gli ospiti non solo faticano a proporre qualcosa di concreto in attacco, ma vanno in costante difficoltà quando vengono attaccati.

Nella ripresa la Juventus sembra tornare in campo con un piglio diverso e si rende anche insidiosa in un paio di occasioni, ma al 53’ a mandare in archivio la pratica è Gudmundsson (anche lui come Mandragora già in goal in settimana contro il Panathinaikos): altro gran pallore di Fagioli a premiare l’islandese che avanza di quale metro ed esplode un destro a fil di palo sul quale Di Gregorio non può nulla.

E’ il punto esclamativo di una prestazione, accompagnata da un risultato che mancava del gennaio del 2022 (allora fu 2-0), che a Firenze attendevano da tempo e che può regalare nuove prospettive in vista del finale di stagione.

Notte fonda invece per la Juventus che si riscopre quinta in classifica e costretta a guadarsi anche alle spalle. Una sconfitta, quella patita dai bianconeri, che per forza di cose alimenterà il già accesissimo dibattito sulla gestione Thiago Motta.