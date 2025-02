Fiorentina-Inter 3-0, pagelle e tabellino: Inzaghi manca l'aggancio in testa, Ranieri e Kean spingono una Viola promossa a pieni voti

Fiorentina vs Inter

La Fiorentina batte l'Inter nel recupero della partita rinviata nel 2024 con una grande ripresa: i viola agganciano la Lazio al quarto posto.

Niente aggancio al Napoli: a parità di partite (23), un'Inter irriconoscibile si trova ora a -3 dalla squadra di Antonio Conte. Al Franchi festeggia la Fiorentina, che nel recupero della partita rinviata in seguito al malore di Edoardo Bove ha battuto gli ospiti per 3-0. Di Ranieri e Kean le reti nella ripresa che hanno deciso la gara, ricominciata dal 17' (il minuto in cui era stata sospesa a fine 2024).

Inter senza grosse idee e con poche occasioni, salvata da Sommer nel mini-primo tempo. Nella ripresa la voglia della Fiorentina di sfruttare gli spazi, in mezzo ad un possesso palla interista non proprio utile, ha avuto la meglio: Ranieri ha sfruttato il corner di Mandragora per il vantaggio, Kean ha raddoppiato con l'ennesimo goal della sua miglior annata di sempre, trovando anche la doppietta e il 15esimo centro stagionale al 90'.

Per l'Inter solamente una rete annullata a Carlos Augusto nel primo tempo per fuorigioco e la consapevolezza di aver perso l'opportunità di superare il Napoli in pochi giorni, tra polemiche, attacco spuntato e tanti rimpianti.

Ciò che poteva essere, però, si tramuterà in ciò che l'Inter potrà fare: al pari di Napoli e Atalanta lotterà per lo Scudetto fino a quando sarà possibile. Per la Fiorentina un passo enorme, considerando un successo ottenuto nonostante tredici assenti e con il primo cambio solamente al minuto 88: un'iniezione di fiducia notevole.