Fiorentina-Inter 0-1, cronaca, tabellino e voti: Lautaro e Sommer riportano i nerazzurri in vetta

I nerazzurri rispondono ai passi falsi di Juventus e Milan vincendo: decisivo Lautaro Martinez, Nico Gonzalez sbaglia un rigore.

Al 76', Fiorentina-Inter vive l'episodio che, in qualche modo, potrebbe aver inciso non solo sulla partita in sè, quanto sull'intera stagione dei viola e dei nerazzurri.

Dagli undici metri, Nico Gonzalez si presenta a battere un calcio di rigore concesso dopo un lunghissimo check al VAR e numerose proteste: rincorsa e parata di Yann Sommer. Eccolo: sarà il tempo a dire se questo frame risulterà decisivo in questo campionato di Serie A, ma sicuramente ha un suo peso.

Perché l'Inter sfrutta il passo falso di Juventus e Milan e si riprende la vetta della classifica, con una gara in meno e alla vigilia della settimana del Derby d'Italia.

Buon primo tempo della formazione di Simone Inzaghi che passa in vantaggio con il colpo di testa di Lautaro Martinez al quarto d'ora: bello come stile ed efficacia.

Poi tante proteste: sul finale di primo tempo furibondo Ranieri per una trattenuta di Bastoni. Altro episodio che accompagnerà l'analisi di questo Fiorentina-Inter. Il resto lo abbiamo già citato: il rigore per il "pugno" di Sommer a Nzola e l'errore di Nico. E una classifica che, seppur con l'asterisco, vede l'Inter in vetta all'inizio della settimana più importante.