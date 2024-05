Fiorentina in pressing per Zaniolo: i viola provano a superare il Napoli

Tra gli obiettivi del club viola c'è l'ex Roma, oggi di proprietà del Galatasaray, ma reduce da una stagione deludente all'Aston Villa.

39 presenze, appena 3 gol e poco più di 1300 minuti in campo in tutte le competizioni. I numeri della prima stagione di Zaniolo in Premier League con l’ Aston Villa non sono certamente di quelli che resteranno nella storia del club inglese. Nicolò sta facendo troppa fatica ad imporsi tra qualche panchina di troppo e un rendimento non sempre all’altezza della situazione. Ora la concentrazione del ragazzo è già rivolta al prossimo Europeo poi sarà di nuovo calciomercato alla ricerca di una nuova sistemazione.



