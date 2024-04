Fiorentina-Genoa 1-1, cronaca, tabellino e voti: i viola non sanno più vincere, è crisi

La formazione di Italiano raggiunge nella ripresa quella di Gilardino: vantaggio di Gudmundsson, pari di Ikoné.

Non finisce, la crisi della Fiorentina: e i dati non mentono. Nelle ultime cinque gare disputate in Serie A, la formazione di Vincenzo Italiano non ha mai vinto. Partita contro il Genoa compresa.

Una formazione, quella rossoblù, che continua a confermare e consolidare la sua posizione in vista di una salvezza che, a questo punto, fa scattare semplicemente il countdown.

Ma facciamo ordine: la Fiorentina passa in vantaggio con Andrea Belotti, ma la rete viene annullata, al 26', per fuorigioco. Giusto così. Genoa avanti, invece, intorno al 40', quando Parisi stende Ekuban e il direttore di gara concede il calcio di rigore, poi trasformato da Gudmundsson.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella ripresa ci pensa Ikoné, con un colpo di testa, a riequilibrare tutto al 54', ma è solo un'illusione: i viola non giocano, il Genoa sì e guadagna virtualmente anche un calcio di rigore per un presunto fallo su Retegui. Decisione poi tolta dal VAR.

Polemiche nel finale per un tocco che sembra essere con il braccio di Haps, ma il risultato non cambia: 1-1 al Franchi. Cinque gare senza vittoria per la Fiorentina. Crollo quasi totale.