Il retroscena di DAZN in Fiorentina-Frosinone: Italiano minaccia Nzola

L'attaccante entra nel secondo tempo e viene ripreso subito dal suo allenatore: l'episodio in Fiorentina-Frosinone.

Il risultato fa pensare che alla Fiorentina, al Franchi, è andato tutto bene, nel lunch match della Serie A: 5-1 al Frosinone e poche storie.

Poche, ma non assenti: perché ce n'è una riguardante M'Bala Nzola. Sì, perché l'attaccante angolano non ha preso parte al match dall'inizio, ma a gara in corso. Decisione, quella di Vincenzo Italiano, non presa benissimo dallo stesso ex Spezia.

Tant'è che poco dopo il suo ingresso in campo l'allenatore della Fiorentina lo ha richiamato in maniera decisa, "minacciandolo", sportivamente parlando.