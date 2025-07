La squadra di Stefano Pioli sfida la Primavera di Galloppa in un test amichevole in famiglia: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Prima amichevole estiva per la nuova Fiorentina targata Stefano Pioli, il quale aveva già guidato la formazione toscana dal 2017 al 2019. La prima uscita dei viola è di fatto una sfida tutta in famiglia contro la formazione Primavera allenata da Daniele Galloppa. L'articolo prosegue qui sotto Tutto su Fiorentina-Fiorentina Primavera: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.