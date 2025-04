Fiorentina-Celje dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Fiorentina ospita gli sloveni del Celje nella gara di ritorno dei quarti di Conference League: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

La Fiorentina ospita gli sloveni del Celje allo Stadio Franchi di Firenze nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League.

Nel primo atto della sfida, la viola si è imposta per 2-1 in Slovenia grazie ai goal di Ranieri e Mandragora. Di conseguenza alla squadra di Palladino avrà a disposizione due risultati su tre per staccare il pass che vale l'accesso all semifinale.

In caso di passaggio del turno, la viola andrebbe ad affrontare la vincente della sfida tra Betis e Jagellonia. Di seguito tutte le info sul Fiorentina-Celje: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.