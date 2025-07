Fiorentina vs Carrarese

La Fiorentina di Pioli affronta la Carrarese di Calabro ad un mese dall'inizio della Serie A: qui le info su dove vedere vedere la gara in tv.

Terza amichevole estiva per la Fiorentina di Pioli, che dopo aver battuto la squadra Primavera e aver sfidato il Grosseto, scende in campo per un altro match contro una collega toscana, ovvero la Carrarese.

Attualmente in Serie B, salva dopo l'ultima annata, la Carrarese è il primo impegno della Fiorentina contro una squadra delle prime due serie. Squadra, la Carrarese, che esordirà ufficialmente nel 2025/2026 una settimana prima della Viola, ovvero il 18 agosto in Coppa Italia contro l'Udinese.

Con un Dzeko in più rispetto all'ultima annata, la Fiorentina si aspetta molto dalla nuova stagione sotto Pioli tra Coppa italia e Serie A, con l'esordio in campionato che arriverà a Cagliari oramai tra un mese esatto.

In serata Fiorentina-Carrarese si potrà vedere in tv e streaming, quando i tifosi potranno conoscere i volti nuovi a disposizione di Pioli e Calabro.