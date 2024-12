Cataldi svela la chat con Bove prima di Fiorentina-Cagliari: "Uomo di poca fede" "Impossibile"

Fiorentina vs Cagliari

Il giocatore della Fiorentina pubblica la conversazione con il compagno Bove: "Oggi te la scaravello all'incrocio".

La rete decisiva contro il Cagliari ha portato Danilo Cataldi alla dedica immediata. Sguardo in camera e messaggio per Edoardo Bove, con un chiaro 'te l'avevo detto' riferito al compagno attualmente fuori causa dopo il malore accusato nella partita contro l'Inter.

Dopo la festa al Franchi e la dedica per Bove, Cataldi ha spiegato la storia, via social, più nello specifico. In particolare, infatti, Cataldi ha pubblicato la conversazione whatsapp con il compagno di squadra.

"Oggi te la scaravello all'incrocio" scrive Cataldi a Bove in una chat whatsapp, con l'ex romanista dubbioso su un possibile goal importante contro il Cagliari: "Non ci credo, impossibile...".

Inutile dire che dopo il goal al Cagliari Bove ha commentato con un chiaro "Uomo di poca fede". Un modo per esultare insieme a una Fiorentina senza più freni e far sorridere anche il compagno dopo lo spavento della scorsa settimana.