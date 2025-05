Fiorentina-Bologna probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Colpani, Dallinga e Castro

Fiorentina vs Bologna

Fiorentina-Bologna scontro diretto per la l'Europa: le scelte di formazione dei due allenatori Palladino e Italiano.

Giorni di gloria gli ultimi per il Bologna, fresco di trionfo in Coppa Italia: primo successo dopo 51 anni di attesa per i felsinei, chiamati però a rituffarsi nel campionato e nella sfida alla Fiorentina.

Match del cuore per Vincenzo Italiano, di nuovo al 'Franchi' dopo le tre stagioni trascorse in viola e contrassegnate dalla delusione per le tre finali perse tra Coppa Italia (una) e Conference League (due).

Toscani ancora aritmeticamente in corsa per un posto nella prossima Champions League, per la quale ha molte più possibilità il Bologna, distante due lunghezze da Juventus e Lazio.

In questa pagina tutto ciò che serve sapere sulle formazioni del match.