Fiorentina-Betis 2-2 d.t.s., pagelle e tabellino: Antony ed Ezzalzouli eliminano i viola dalla Conference League

La Fiorentina pareggia il 2-1 dell'andata ma cade ai supplementari: decisivi Ezzalzouli e Antony. A Palladino non basta la doppietta di Gosens.

Termina in semifinale il cammino della Fiorentina in Conference League: a contendere il trofeo al Chelsea il prossimo 28 maggio a Breslavia sarà il Betis di Manuel Pellegrini.

A prendersi la scena è ancora una volta Antony che, dopo la magia del 'Benito Villamarin', mette in mostra le doti su calcio da fermo: De Gea beffato sul suo palo, con l'aiuto della parte interna del legno che strizza l'occhio al brasiliano. Viola colpiti nel momento migliore ma capaci di rialzare subito la testa: a guidare la carica è Gosens, letteralmente immarcabile sui calci d'angolo e bomber di serata con due goal quasi fotocopia l'uno dell'altro. In mezzo alle due reti del tedesco, la traversa stampata da Cardoso con un tiro dal limite.

Ripresa meno elettrica in termini di gioco e occasioni, tanto che il grosso avviene nel finale: Gosens cicca sottoporta la deviazione del 3-1, De Gea dice 'no' ad Antony ed Ezzalzouli in rapida sequenza dopo un errore in disimpegno di Richardson.

I supplementari non sorridono ai toscani: l'ingresso di Ruibal si rivela decisivo per il buon esito dell'azione corale che porta al 2-2 di Ezzalzouli, libero di colpire a pochi passi dalla porta di De Gea. La Fiorentina si scopre e finisce per concedere spazi ghiotti agli andalusi, vicini al tris con Isco che spara alto e con Ezzalzouli che in diagonale centra il palo. Poco male per il Betis che, tra venti giorni, scenderà in campo per la prima volta in una finale europea.