Fiorentina-Betis dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Amazon Prime Video, TV8 o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fiorentina attesa dal ritorno della semifinale di Conference League contro il Betis: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Match che vale una stagione per la Fiorentina, costretta a vincere per approdare all'ultimo atto della Conference League per il terzo anno di fila: al 'Franchi' arriva il Betis di Manuel Pellegrini per il ritorno della semifinale.

2-1 in favore degli andalusi nella sfida dell'andata disputata al 'Benito Villamarin': di Ranieri la rete della speranza per i viola, che con un successo con due o più goal di scarto staccherebbero il pass; con una vittoria di misura, invece, sarebbero necessari i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore.

Il Betis ha invece a disposizione due risultati su tre: spagnoli in finale di Conference League con un'affermazione in terra toscana oppure con un pareggio.

