Dopo la scomparsa di Joe Barone, Commisso annuncia la riorganizzazione societaria: "A Ferrari e al ds Pradè fiducia e maggiori responsabilità".

Inizia una nuova era alla Fiorentina. Dopo la tragica scomparsa deldg Joe Barone, venuto a mancare lo scorso 19 marzo in seguito a un malore improvviso, il presidente Commisso ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale, la riorganizzazione avvenuta ai vertici della società.

"Mi spiace non essere presente ma ci rivedremo nei prossimi giorni - esordisce Commisso nella nota apparsa sul sito del club Viola - Oggi ho voluto, in ogni caso, essere con tutti voi per farvi sapere come affronteremo i prossimi impegni e le prossime attività".

Di seguito il comunicato integrale del presidente della Fiorentina con la nomina di Alessandro Ferrari, ex direttore della comunicazione e relazioni esterne del club, come nuovo dg del club.