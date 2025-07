Finisce l’avventura di Theo Hernandez al Milan: via libera definitivo all’Al-Hilal, le cifre dell’affare

Da Casa Milan è arrivato l’ultimo ok alla cessione del terzino francese all’Al-Hilal: dalla sua cessione i rossoneri incassano 25 milioni di euro.

L’affare era già stato definito da tempo, ma per l’ultimo via libera si è dovuto attendere la fine dell’esperienza al Mondiale per Club dell’Al-Hilal.

Adesso però la formazione araba è pronta ad accogliere ufficialmente Theo Hernandez, terzino sinistro francese che lascia il Milan dopo sei stagioni.

In queste ore, come riportato da ‘Sky Sport’, da Casa Milan è arrivato l’ultimo semaforo verde: nella prossima stagione Theo Hernandez sarà uno degli elementi di spicco della rosa allenata da Simone Inzaghi.