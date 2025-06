Finestra di mercato 27 giugno-3 luglio durante il Mondiale per Club: come funziona e quanti giocatori si possono acquistare

Non solo la finestra dal 1° al 10 giugno: la FIFA ne ha introdotto un'altra nel bel mezzo del Mondiale per Club. Tutte le norme.

La prima mini-finestra di mercato si è aperta e chiusa in una decina di giorni: dal 1° al 10 giugno. Dunque prima dell'inizio del Mondiale per Club. Ma ora ce ne sarà un'altra, piazzata proprio nel bel mezzo della competizione.

A maggio, infatti, la FIFA ha annunciato di aver istituito un'altra finestra che consentirà ai club impegnati durante la competizione di sostituire alcuni giocatori precedentemente inseriti nella lista per il Mondiale con altri acquistati sul mercato: questa durerà da venerdì 27 giugno a giovedì 3 luglio compresi.

La normativa in questione interessa anche le due formazioni italiane in lizza al Mondiale per Club, ovvero la Juventus e l'Inter, ma in generale tutte coloro che si saranno qualificate per la fase a eliminazione diretta del torneo.

Come funziona? Chi può acquistare chi? E quanti giocatori si possono inserire in rosa per il prosieguo del Mondiale per Club?