Finale Playoff Serie C, cosa succede se Ternana-Pescara finisce in parità al 90'? Cosa dice il regolamento Serie C Ternana vs Pescara Ternana Pescara

Ternana e Pescara si affrontano nella finale dei Playoff di Serie C: in palio c'è la promozione in B già raggiunta da Padova, Entella e Avellino.